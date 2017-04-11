真的好想復出 陽岱鋼坐著練打擊
去年陽岱鋼風光加盟讀賣巨人，然而至今連陳冠宇等小將們都在二軍出賽，卻唯獨他還在三軍展開漫長的附件，日媒11日報導，陽岱鋼似乎為了不要增加緊繃下半身的負荷，現在每天都以坐姿進行打擊練習，並透露想在5月時回到一軍的心願。
陽岱鋼2月春訓時，就出現下半身緊繃現象休兵，好不容易恢復練習，但在參與幾場教育聯盟的比賽後，舊傷又再度出現，逼得他緊急停機；日職開季至今，非但沒有上到一軍，甚至在二軍都沒有亮相過。當初原設定最快4月中能回歸，不過現在需要坐在椅子練打，狀況似乎並不是很樂觀。
「5月希望可以上一軍！」目前還在三軍養傷的陽岱鋼坦言，他看到開幕戰阿部慎之助跟坂本勇人轟出全壘打時，更希望自己能趕快好起來，替球隊做出貢獻；且儘管長時間受傷，但他沒有忘記季前許下的「3成打擊率」心願，「當然還是有這麼想，我沒打算要放棄！」
不過陽岱鋼若回歸，攤開巨人開季至今外野手的成績，長野久義打擊率僅1成33雖不理想，但他的地位很難被撼動；而陽岱鋼最大的勁敵龜井善行，出賽7場比賽打擊率則是高檔的4成29。若龜井打擊持續火燙，即便陽岱鋼是球團重金挖來的戰將，若是沒有成績，淪為「億元板凳」的可能性也不是零。
(中時電子報)
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