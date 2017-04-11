八里療養院職訓 身心障礙者樂當烘焙師
衛生福利部八里療養院10日起開辦為期6個月的「106年度身心障礙者職業訓練-複合式烘焙班」，藉由實際工作訓練、烘焙製作、產品行銷等活動，輔導身心障礙學員參加烘焙丙級技術士證照考照並進一步就業，讓學員原需要被牽引的雙手，成為一雙雙充滿自信的烘焙之手。
新北市勞工局指出，八里療養院從2002年起投入身心障礙者職業訓練，並自2009年起連續8年榮獲新北市府頒發身心障礙職業訓練服務績優機構甲等獎，歷年來，在該院受訓學員取得證照率平均為9成，約5成以上的學員順利就業，成效卓越。
八里療養院院長陳俊鶯表示，八里療養院接受勞工局補助，昨起開辦為期6個月的身心障礙者職業訓練烘焙班，病友依不同工作性質每月支領約1萬元生活津貼，接受工作訓練外也能自給自足，更建立病友日後回歸社區就業的信心。
負責烘焙職訓班的職能治療師謝佩君表示，此次烘焙職業訓練班共有12位學員接受訓練，除了第一天開始訓練精準的秤重食材外，未來課程將加強人際互動、社交技巧訓練，並在工作中加強病友壓力處理能力及對環境的適應力，藉由實際工作訓練、烘焙製作、產品行銷等活動，增加精神病友的信心。
職能治療科主任張自強指出，職業訓練及重建是職能治療中最重要的一環，不但可幫助病友克服身心障礙，更可幫助他們透過習得一技之長，從工作中獲得成就感，進而促進或強化獨立自主的能力，從依賴者搖身成為生產者。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。