八里療養院職訓 身心障礙者樂當烘焙師

八里療養院10日起開辦為期6個月的「106年度身心障礙者職業訓練-複合式烘焙班」。（譚宇哲翻攝）

八里療養院10日起開辦為期6個月的「106年度身心障礙者職業訓練-複合式烘焙班」。（譚宇哲翻攝）

衛生福利部八里療養院10日起開辦為期6個月的「106年度身心障礙者職業訓練-複合式烘焙班」，藉由實際工作訓練、烘焙製作、產品行銷等活動，輔導身心障礙學員參加烘焙丙級技術士證照考照並進一步就業，讓學員原需要被牽引的雙手，成為一雙雙充滿自信的烘焙之手。

新北市勞工局指出，八里療養院從2002年起投入身心障礙者職業訓練，並自2009年起連續8年榮獲新北市府頒發身心障礙職業訓練服務績優機構甲等獎，歷年來，在該院受訓學員取得證照率平均為9成，約5成以上的學員順利就業，成效卓越。

八里療養院院長陳俊鶯表示，八里療養院接受勞工局補助，昨起開辦為期6個月的身心障礙者職業訓練烘焙班，病友依不同工作性質每月支領約1萬元生活津貼，接受工作訓練外也能自給自足，更建立病友日後回歸社區就業的信心。

負責烘焙職訓班的職能治療師謝佩君表示，此次烘焙職業訓練班共有12位學員接受訓練，除了第一天開始訓練精準的秤重食材外，未來課程將加強人際互動、社交技巧訓練，並在工作中加強病友壓力處理能力及對環境的適應力，藉由實際工作訓練、烘焙製作、產品行銷等活動，增加精神病友的信心。

職能治療科主任張自強指出，職業訓練及重建是職能治療中最重要的一環，不但可幫助病友克服身心障礙，更可幫助他們透過習得一技之長，從工作中獲得成就感，進而促進或強化獨立自主的能力，從依賴者搖身成為生產者。

(中時)