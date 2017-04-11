十三行海底冒險 民眾體驗超刺激
新北市八里十三行博物館10日推出嶄新的海洋冒險虛擬實境（VR）體驗，邀請民眾大玩考古遊戲，透過VR進入十三行人的漁獵生活，親近台灣豐富的海洋生態和水下考古遺物，並在720度的虛擬視角中，進行有趣的海洋闖關遊戲。
十三行博物館去年首推水下考古VR，民眾只要穿戴數位科技裝置，即可漫遊水下世界，感受水下考古的魅力，讓不少玩家大呼過癮。此次再加碼推出海洋探險VR，導入精采刺激的闖關設計，打造史前人類的漁獵情境，隨著關卡設計，玩家可跟著十三行人乘坐獨木舟，在暗潮洶湧的洋流中展開刺激冒險。
十三行博物館表示，館內現正展出「海中奧秘」水下考古展，民眾不僅能穿越14公尺長的3D海底隧道、體驗水下考古虛擬實境，還能搶先體驗「海洋冒險虛擬實境」遊戲，可憑門票或免票證明入場，採現場報名，額滿為止，更多資訊請洽:https://goo.gl/HO40Oq。
(中時)
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