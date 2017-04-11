為毛小孩找新家 有機會獲VIP服務
雲林縣政府為推廣「毛小孩」認領養，今天開設「愛心認養小棧」，鼓勵民眾認養代替購買，被領養的犬貓可獲得總值新台幣1萬2000元的VIP服務。
雲林縣政府表示，為減少流浪犬貓數量，縣府與轄內優良寵物業者合作，今天起開設犬貓「愛心認養小棧」，期待藉此讓犬貓順利找到新主人，重新擁有溫暖的家。
縣長李進勇表示，他也很喜歡寵物，家裡最高紀錄曾同時飼養5條狗，狗兒也為家庭帶來許多歡樂；當寵物生病時，家裡就變成加護病房，由家人們一起讓寵物得到最好的照顧。
李進勇除了呼籲飼主們要對家裡的「毛小孩」負起照顧責任外，也感謝參與「愛心認養小棧」的所有寵物業者無償提供動物優良居住環境及飼料。
縣府指出，每一隻經由「愛心認養小棧」被領養的犬貓，可獲縣府提供總值1萬2000元的服務，包括免費絕育、晶片植入、重大傳染病篩檢、免費狂犬病預防注射、多價混合疫苗、寄生蟲預防投藥等。
此外，雲林縣動植物防疫所也將定期追蹤犬貓健康情形，並提供店家環境消毒藥劑，確保「毛小孩」能以最佳狀態面對有緣的飼主。1060411
(中央社)
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