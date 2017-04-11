陸保監會主席被查 金融三會主席全更換

中國大陸保險監督管理委員會主席項俊波9日被查，被視為中共今年反腐打下的第1隻大老虎。陸媒報導，項俊波在保監會官網上的資料已被撤下，保監會並接連召開會議因應。

有中國大陸媒體披露，項俊波的遺缺可望由中國農業銀行董事長周慕冰接任。若消息屬實，代表中國大陸銀行業監理管理委員會、證券監督管理委員會、保監會這「金融三會」的主席，在14個月內全部更換。

北京晨報報導，項俊波9日被查後，保監會10日接連召開了2次會議，首先是上午的幹部會議。據與會者透露，會議通報了項俊波因違紀接受中共中央紀律檢查委員會調查的消息，並表態「支持擁護中央決定」。

報導指出，10日下午的第2場會議，則是由保監會召集中國大陸各地的保監局長參加。但報導並未提到會議內容。

此外，項俊波9日被查當晚，保監會副主席陳文輝在上級指示下，一一致電中國大陸各主要保險公司負責人叮囑四件事：一是擁護（中共）中央決定；二是維護行業穩定；三是帶好隊伍；四是注意防範風險。

而項俊波被查後，保監會官網上的領導欄及消息欄中，有關項俊波的個人資料及活動內容，10日已被全數刪除。1060411

(中央社)