吳敦義訪屏東搶黨主席票 東港場座無虛席
參選國民黨主席之戰的前副總統吳敦義，今天南下屏東，一整天緊密安排6場次請託拜票，其中11時40分在東港鎮的場次，則與東港、坎頂、新園、林邊、佳冬、琉球黨員有約，東隆堂婚宴會館現場座無虛席，警方則預估約有360人湧入。
前屏東縣黨部主委廖婉汝充當主持人，現任主委蘇清泉也陪伴在吳敦義之側，吳敦義在致詞中，提到過去自己的學經歷，在南投當縣長時，得票率96.13，之後到高雄擔任市長，他還自嘲說「我都習慣空降」，他說，自己從求學到當任中國時報記者、議員期間，提到自己和屏東的淵源，指出他和優秀的屏東人合作案例。
他說，在擔任台北市議員時，和當時的台北市長也是屏東人的張豐緒，要求改善老舊眷村的生活品質，也提到這是中華民國第1次老舊眷村改建第1次成功，也曾擔任高雄市長，強調自己在北、中、南都有經歷。
「在國民黨最辛苦的時候，我自動報名競選黨主席，懇託大家幫忙好不好。」吳敦義說，他對中國國民黨從來都是盡忠的，都是拼命的，未曾改變，當下現場響起一片掌聲。吳敦義在離席前，也熱情和每個湧上前的黨員一一握手，想照相的民眾也來者不拒，展現親民的一面。
而蘇清泉在會中與會後皆語重心長表示，民進黨的DNA就是內部鬥爭後，仍團結槍口一致對外，但國民黨的DNA卻是爭鬥後彼此內心有疙瘩，希望國民黨內部不要廝殺到見骨見血，不然會埋下禍因無法整合，他補充，6位候選人都很優秀也有抱負，到訪屏東自己都會盡主委義務，熱情接待每人。
(中時)
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