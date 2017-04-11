《羽球》中國羽壇大地震 執教24年李永波下台
自1993年擔任中國大陸羽球國家隊總教練的李永波，曾帶出92座世界冠軍，輝煌戰績讓他即使去年里約奧運戰績不佳，地位依舊穩固，不過據對岸最新消息，李永波4月已正式辭去中國羽球隊總教練職務，也不再兼任桌羽中心的副主任，完全退出中國大陸羽球執教工作。
李永波是中國羽球振衰起敝的關鍵人物，他接下總教練職務時，中國羽球表現並不理想，但他大膽啟動換血政策，經過1994年的陣痛期，陸續開花結果，最高峰莫過於倫敦奧運一舉收進5面金牌，讓他的執教生涯來到高峰。
但執教生涯的高峰，卻伴隨著陰影，當年中國女雙組合打假球，鬧上國際版面，讓中國羽球蒙羞，儘管李永波地位依舊穩固，卻種下危險因子，接下來一個奧運循環，中國隊除了男單依舊維持出色表現，女單選手實力不斷下滑，在去年里約奧運最終只帶回2金1銅，寫下近7屆奧運最差戰績。
然而，李永波下台的主因，恐不只戰績因素，2012年倫敦奧運的假球也是其中原因，而他個人強勢風格，雖是球隊紀律的代表，卻引發不小爭議。此外，據了解，中國各項運動團隊近來都面臨總教練撤換的危機，甚至傳出收賄疑雲，若傳言屬實，李永波離去可能將只是風暴的開端。
(中時電子報)
關鍵字：中國
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