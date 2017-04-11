兩童疑深夜翹家 巡邏警眼尖攔阻

台南市兩名就讀國小六年級的男、女學童，因在凌晨3時許相約離家，男童還帶著行李。莊敬派出所所長劉智豪（左）與警員王世運巡邏時發現攔阻。（警方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年4月11日

台南市兩名就讀國小六年級的男、女學童，因在凌晨3時許相約離家，男童還帶著行李，引起巡邏員警注意，及時上前關心並聯絡家長及學校，化解可能發生意外的風險。

台南市政府警察局第一分局今天表示，莊敬派出所所長劉智豪、警員王世運於6日凌晨3時許執行巡邏勤務時，在小東路一處巷弄內發現一名女童獨自徘徊，於是上前關心。

警方指出，女童當時向員警表示，前一晚到同學家借住，因睡不著才外出散步。但員警覺得女童神情緊張，當場先告誡女童趕快回家，並假裝離開，到附近等待。

警方指出，兩名員警稍後再返回現場時，發現女童正準備騎電動腳踏車離去；仔細追問後女童才改口，是在等待同班的一名男同學，準備一起至女童家，隔天早上再一起上學。當時剛好男童提著書包下樓，還帶著一袋行李。員警研判不合常理，懷疑兩名學童相約翹家，因此聯絡家長及校方人員到場協助。

由於男童當時曾告訴員警家長出遠門不在家，但校方人員把男童帶回家時，卻發現家長在家睡覺；校方隨後也啟動校安與高風險家庭通報，由校方會同家長、社工介入輔導兩名學童。1060411

(中央社)