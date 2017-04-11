美媒：川普外交政策 5要員下指導棋

美軍轟炸敘利亞及美中佛州峰會落幕後，華爾街日報分析，國務卿提勒森及川普女婿庫許納等5人正在形塑川普政府的外交走向。

川習會期間，川普下令美軍轟炸敘利亞空軍基地，報復敘總統阿塞德（Bashar al-Assad）使用毒氣殺害平民，讓外界見識到川普的國安策略有別以往。

不過，美與俄羅斯的友好關係似乎已成過往雲煙，與中國大陸的貿易戰未如預期登場，伊朗核武協定還未廢除，美駐以色列大使館也未遷往耶路撒冷，而美國卡爾文森號打擊群駛往太平洋朝鮮半島，都讓川普新政府的外交、國安政策走向受到高度關注。

「華爾街日報」提到提勒森（Rex Tillerson）、國防部長馬提斯（James Mattis）、白宮國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）及庫許納（Jared Kushner）5人正形塑美國新的外交政策。

分析指出，5位幕僚整體穩定了新政府的策略思維，推向更傳統的軌道。但也已出現些許變化，包括前國安顧問佛林（Michael Flynn）去職，策士巴農（Stephen Bannon）漸離國安核心，白宮國家貿易委員會顧問納瓦洛（Peter Navarro）影響力漸褪等。

報導還提及，提勒森及馬提斯是主要決策者。馬提斯出身陸戰隊，曾參與波斯灣戰爭及入侵伊拉克；而提勒森曾任職石油業巨擘埃克森美孚公司（ExxonMobil）董事長職務，儘管觀點不盡相同，但卻能通力將伊拉克從川普的穆斯林國家旅行禁令名單中剔除，對俄羅斯採取強硬立場等。

華爾街日報認為，尚難斷定上述官員將主導美外交未來政策，但效果已逐漸浮現。1060411

(中央社)