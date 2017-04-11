陸籍阿嬤拜拜迷途 新莊警方助返家

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上個月才從大陸湖南來台的7旬阿嬤，日前在新莊大眾爺廟拜拜後迷路。在新莊警方協助下，迷途的阿嬤終於與家人會合。

新莊警分局今天表示，4月8日下午5時許，新莊派出所巡佐張昭文及警員林(火冏)熙，巡邏途中獲報中正路大眾爺廟前，有位老阿嬤疑似迷途呆坐路邊，警方立即前往處理。

警方到達現場，發現老婦人眼神徬徨無助，神情顯畏懼退縮，因此先安撫老阿嬤情緒，後經詢問發現阿嬤說話為大陸河南口音，嘴巴又疑似開過刀，所以言語表達上較不清楚。

警方先將阿嬤先載返派出所休息，到所後阿嬤比手勢表示肚子餓，巡佐張昭文隨即拿飯讓阿嬤食用。

經過一翻比手畫腳溝通下，張昭文隱約聽到「黃昏市場」，趕緊載著老阿嬤前往中華路的黃昏市場逐攤詢問，看看是否有人認識老阿嬤。

果然，就在某攤位前聽到有小朋友叫阿嬤，原來是孫子看到阿嬤高興呼叫，經詢問老阿嬤家人，得知老阿嬤姓牛年約70歲，上個月來台依親，豈料獨自到大眾爺廟拜拜後，卻忘記如何返家。

警方建議家人，阿嬤出門最好有人陪同，另也可以讓阿嬤隨身攜帶與家人的聯絡方式，可提供警方或相關單位的辨識儘速聯絡到家屬。1060411

(中央社)