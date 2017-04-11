防治登革熱 張花冠誓師清理社區

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嘉義縣長張花冠（前右3）11日率領縣府各局、處人員，在朴子公所前誓師消滅病媒蚊，同時到社區檢視居家環境、清除戶內外積水容器，防治登革熱。中央社記者黃國芳攝 106年4月11日

嘉義縣長張花冠今天率領縣府各局、處人員，與朴子市長王如經及中小學代表在朴子公所前誓師消滅病媒蚊，同時到社區檢視居家環境、清除戶內外積水容器，防治登革熱。

張花冠在登革熱誓師大會，強調每週要確實運用「巡、倒、清、刷」4步驟對居住環境進行清潔，殺死病媒蚊杜絕疫情。

張花冠指出，去年全國登革熱確診病例總數共791例，有5人死亡，而今年截至3月底全國已確診64例，雖然都是境外病例仍不可輕忽，尤其是鄰近國家，如菲律賓、印尼、新加坡等疫情不斷，政府及民眾更要提高警覺。

嘉義縣衛生局長許家禎表示，全球暖化及氣候變遷都會影響登革熱疫情，台灣與世界各國貿易與文化交流頻繁，會增加疾病感染的風險，因此，民眾要以「預防勝於治療」觀念，養成減少及回收積水容器的習慣。1060411

(中央社)