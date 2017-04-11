籃網反撲功虧一簣 林書豪表現受肯定

NBA台裔後衛林書豪今天拿下26分、12籃板、4助攻，率領球隊打出反撲氣焰，即便籃網以105比114敗給塞爾蒂克，但籃網教練艾特金森仍肯定林書豪的表現。

美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊今天作客挑戰波士頓塞爾蒂克隊，由於賽季進入尾聲，塞爾蒂克為取得季後賽東區第一種子努力，今天的比賽仍全力搶勝。

比賽首節，籃網命中率不佳，僅靠林書豪一記急停跳投命中，和4罰全進拿下6分與塞爾蒂克抗衡，因此以15比28落後；次節籃網手感依舊冰冷，林書豪這節在外線2投1中，加上兩罰俱中，單節獲得5分，無奈籃網最多曾落後達20分，上半場以40比58落後。

比賽進入下半場，塞爾蒂克一波11比2攻勢，讓籃網一度落後到27分，所幸在林書豪包括一計三分球在內的3投2中及7罰6中轟下11分，外加羅培茲（Brook Lopez）加入戰局的追趕下，前3節打完以77比90將落後縮小到13分；比賽末節籃網一度將落後追近到6分差，可惜最終仍以105比114不敵塞爾蒂克。

這場比賽林書豪包括外線5投2中在內，9次出手命中4球，加上罰球線上17罰16中，一共攻下26分，另外抓下12個籃板，並送出4次助攻，3項數據都是全隊最高。

賽後籃網教頭艾特金森（Kenny Atkinson）表示，林書豪今天完全改變了比賽，他幫助其他隊友找到屬於自己的打球方式，並用他以往的經驗，帶領球隊與對手競爭，「如果沒有他，我們很難在攻守兩端找回節奏」。1060411

(中央社)