男子倒臥路中 遭自小客輾過拖行不治

台東縣南迴公路金崙村路段，11日上午1名男子倒臥路上，遭自小客車輾過，拖行數10公尺，送醫不治，民眾表示，男子經常有醉倒路上紀錄。（警方提供）中央社記者盧太城台東傳真 106年4月11日

台東縣南迴公路金崙村路段，今天上午1名男子倒臥路上，遭自小客車輾過，拖行數10公尺，送醫不治，民眾表示，男子經常有醉倒路上紀錄。

台東縣警察局大武分局表示，今日上午9時多在台東縣金崙村，發生民眾遭自小客輾過並拖行數十公尺意外。42歲林姓駕駛發現有異物時立即下車查看，並通知警消到場，遭輾過的45歲許姓男子在到醫院前已失去生命跡象，肇事原因由大武警分局調查中。

警方表示，林男駕駛黑色自小客車準備去上班，出巷口便察覺到車底有異物，下車察看才發現車底竟然有一個人，馬上報請警消救助，消防人員到場後協同現場民眾將車體抬起，隨後將傷者送往馬偕醫院進行救治。

現場民眾表示，許男平時就很愛喝酒睡在路邊，不知道是不是又因為酒醉路倒才會被壓到，詳細肇事原因還待警方調查。1060411

(中央社)