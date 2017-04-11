男子倒臥路中 遭自小客輾過拖行不治
台東縣南迴公路金崙村路段，今天上午1名男子倒臥路上，遭自小客車輾過，拖行數10公尺，送醫不治，民眾表示，男子經常有醉倒路上紀錄。
台東縣警察局大武分局表示，今日上午9時多在台東縣金崙村，發生民眾遭自小客輾過並拖行數十公尺意外。42歲林姓駕駛發現有異物時立即下車查看，並通知警消到場，遭輾過的45歲許姓男子在到醫院前已失去生命跡象，肇事原因由大武警分局調查中。
警方表示，林男駕駛黑色自小客車準備去上班，出巷口便察覺到車底有異物，下車察看才發現車底竟然有一個人，馬上報請警消救助，消防人員到場後協同現場民眾將車體抬起，隨後將傷者送往馬偕醫院進行救治。
現場民眾表示，許男平時就很愛喝酒睡在路邊，不知道是不是又因為酒醉路倒才會被壓到，詳細肇事原因還待警方調查。1060411
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。