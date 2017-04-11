李克強期望林鄭月娥推動大陸與香港合作

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中國大陸國務院總理李克強期望香港下屆行政長官（特首）林鄭月娥進一步推動大陸和香港之間的合作。

李克強上午在北京中南海紫光閣向林鄭月娥頒發大陸國務院令，任命她為香港第5任特首。

商業電台報導，李克強向林鄭月娥說，北京中央會一如既往支持她與香港特別行政區政府發展經濟、改善民生，進一步推動大陸與香港合作。

李克強並說，他早前向大陸全國人民代表大會提交的政府工作報告中，提到規畫粵港澳大灣區，又在記者會提到開通債券，都是著眼於香港的發展及改善民生，維持香港長期繁榮穩定。

據報導，林鄭月娥說，特首責任重大，未來5年她會落實憲制責任，既要對香港特區負責，也要對北京中央負責。

她說，會全面貫徹落實「一國兩制」及基本法等，維持香港繁榮穩定，為市民謀幸福。1060411

(中央社)