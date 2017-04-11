李克強期望林鄭月娥推動大陸與香港合作
中國大陸國務院總理李克強期望香港下屆行政長官（特首）林鄭月娥進一步推動大陸和香港之間的合作。
李克強上午在北京中南海紫光閣向林鄭月娥頒發大陸國務院令，任命她為香港第5任特首。
商業電台報導，李克強向林鄭月娥說，北京中央會一如既往支持她與香港特別行政區政府發展經濟、改善民生，進一步推動大陸與香港合作。
李克強並說，他早前向大陸全國人民代表大會提交的政府工作報告中，提到規畫粵港澳大灣區，又在記者會提到開通債券，都是著眼於香港的發展及改善民生，維持香港長期繁榮穩定。
據報導，林鄭月娥說，特首責任重大，未來5年她會落實憲制責任，既要對香港特區負責，也要對北京中央負責。
她說，會全面貫徹落實「一國兩制」及基本法等，維持香港繁榮穩定，為市民謀幸福。1060411
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。