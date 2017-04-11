回應連勝文 詹啟賢：改變從我開始
前中國國民黨副主席詹啟賢今天表示，從醫界、政界到企業界，一直以來他都挑起最重的擔子，說真話、做實事、有能力、有魄力自我挑戰，推動國民黨的改革，「改變，從我開始」。
國民黨中央委員連勝文昨天在臉書針對黨主席選舉提出「三問」，包括各參選人應證明自己的組織管理能力、是否具有黨內溝通協調的能力，以及是否有能力重建黨內的信任感。
詹啟賢中午在臉書提出「三答」表示，他出身醫界，不只是醫生，在美國擔任醫院外科部主任，回國後主持奇美醫院、擔任衛生署長、負責國光生技等，橫跨醫療行政、衛生政務、生技產業等行業，熟悉決策、協調、執行及營運等，表現有目共睹，「我已做到了」。
詹啟賢說，他沒有包袱、沒有恩怨，也不追求個人名利，一切以對「國民黨有利」為依歸，因此有寬闊的協調空間。他的參選，就是提供黨員中道的選擇，讓大家不必在對立的兩極中為難，「選我就對了」。
他表示，信任是團隊合作成功的關鍵要素，他講誠信，誠信就是改革的第一步。他願意相信他人，開誠佈公、公開透明、不互相猜忌，能夠將各方意見異中求同，更可以整合大家向目標邁進，「對我有信心」。1060411
(中央社)
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