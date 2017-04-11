MLB巨人捕手遭94哩火球K頭 幸無大礙

美國職棒大聯盟MLB舊金山巨人隊捕手波希（Buster Posey），今天在1局下遭對方投手的高速球直接K中頭部，所幸並無大礙。巨人隊終場以4比1擊敗亞利桑那響尾蛇隊。

MLB官網新聞的畫面顯示，K中波希頭部那球，高達時速94哩（約151公里）。

法新社報導，波希1局下打擊時已兩出局，三壘上有跑者，響尾蛇隊投手華克（Taijuan Walker）投出一記失控球直擊波希的頭盔，讓他躲都躲不掉。

頭部挨球吻後，巨人隊總教練博齊（Bruce Bochy）與訓練員葛羅希納（Dave Groeschner）趕緊跑到本壘板關切，波希也隨即退場。波希雖能自己站起，但博齊仍將他換下場，讓他能接受球隊醫療人員的檢查。

博齊賽後說：「他人沒事。那是嚇人、危險的一刻，但不代表一定會出事。」

砸到人的華克表示，打到波希那球是失投球，「我絕不想那樣做，我過去遇過，真的很恐怖，那是我不會去做的事，那球是剛好從手中滑出。」

巨人隊投手摩爾（Matt Moore）8局一開始也K到對方右外野手裴拉塔（David Peralta）的右肩，他堅稱絕非報復。1060411

(中央社)