MLB巨人捕手遭94哩火球K頭 幸無大礙
美國職棒大聯盟MLB舊金山巨人隊捕手波希（Buster Posey），今天在1局下遭對方投手的高速球直接K中頭部，所幸並無大礙。巨人隊終場以4比1擊敗亞利桑那響尾蛇隊。
MLB官網新聞的畫面顯示，K中波希頭部那球，高達時速94哩（約151公里）。
法新社報導，波希1局下打擊時已兩出局，三壘上有跑者，響尾蛇隊投手華克（Taijuan Walker）投出一記失控球直擊波希的頭盔，讓他躲都躲不掉。
頭部挨球吻後，巨人隊總教練博齊（Bruce Bochy）與訓練員葛羅希納（Dave Groeschner）趕緊跑到本壘板關切，波希也隨即退場。波希雖能自己站起，但博齊仍將他換下場，讓他能接受球隊醫療人員的檢查。
博齊賽後說：「他人沒事。那是嚇人、危險的一刻，但不代表一定會出事。」
砸到人的華克表示，打到波希那球是失投球，「我絕不想那樣做，我過去遇過，真的很恐怖，那是我不會去做的事，那球是剛好從手中滑出。」
巨人隊投手摩爾（Matt Moore）8局一開始也K到對方右外野手裴拉塔（David Peralta）的右肩，他堅稱絕非報復。1060411
(中央社)
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