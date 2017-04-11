周董愛將袁詠琳吃回頭草 復合紀亞文2月待嫁

傳袁詠琳低調復合紀亞文2個月。（圖／中時資料照片）

天王周杰倫愛將袁詠琳和混血男模紀亞文交往3年，去年初兩人因個性不合分手，她當時在臉書寫下：「解脫真好，單身真好！人生下一段旅程我來啦！」但去年8月被拍與紀亞文逛家具店，戀情疑似回溫，今(11日)週刊報導兩人2個月前正式復合，公司也間接證實：「目前朝好的方向在進行中。」

袁詠琳去年8月被拍到和紀亞文買家具，經紀人當時回應還在磨合階段，不承認也不否認，袁詠琳拍《飛魚高校生》殺青後，在臉書說：「我很感恩每個機會，也會好好把握我現在還能站在舞台上的機會。在愛情上，我也會繼續努力調整自己，希望未來我能當個好妻子，好媽媽。」疑為復合舊愛埋下伏筆。

據《壹週刊》報導，友人透露，袁詠琳去年情斷紀亞文，主要和女方沒安全感、男方不想婚有關，分手後紀亞文積極追回袁詠琳，也改變了原本愛玩的個性，才讓袁詠琳點頭再續前緣，兩人以結婚為前提重然愛火，對此，杰威爾透露目前雙方都在努力，朝好的方向進行中，「希望能『為愛戰鬥』成功。」

(中時電子報)