真愛台灣 即刻形動》東北一工黃色旋風 瑞芳高工排球隊全力開跑！

瑞芳高工今年將於4/23（日）再度肩負環台路跑第一棒的重要使命，由三重幸福水漾河濱公園起跑直達至林口洪福宮，為路跑活動正式拉開序幕，圖中為教練邱得全。

「盡情享受在路跑過程中所有人、事、物的美好與感動」。瑞芳高工教練邱得全以一句感性之言，道出對選手的期勉。

地處東北角最美麗也是交通樞紐的瑞芳高工，享有「東北一工」的美名，在球類項目競賽中頗負盛名。學校排球隊成立時間約有7年，是由一群甲乙組選手組成的年輕球隊，有著活力、樂觀、刻苦的特性。去年由排球隊員所組成的路跑校隊在第二屆「真愛台灣 即刻形動」活動中擔任開路先鋒，展現了堅強實力與精神。今年將於4/23（日）再度肩負環台路跑第一棒的重要使命，由三重幸福水漾河濱公園起跑直達至林口洪福宮，為路跑活動正式拉開序幕。

曾參與亞運代表台灣出賽的邱得全教練面對選手們場上的訓練非常嚴格，但在嚴肅的外表下也有感性的一面。他常透過帶領選手實地訓練的過程中，要大家能感受東北角地理的明媚風光，體會人俗風情，讓路跑訓練不再是一件苦差事。隊長蔡昀叡與隊員們表示，因為學校地形上的關係，在訓練時經常得往返山路，反而造就大家體力與耐力的優勢性，因此面對此次挑戰大家依然信心滿滿。六位隊員不約而同的提及路跑過程中雖然常感到體力難以負荷，但只要看到沿途的風景、前方為自己加油的民眾，就會再度燃起堅持下去的動力。

校長顏龍源。

校長顏龍源特別表示，同學們透過活動的參與能夠在團隊技能與意志力磨練有所增長，感到非常的高興。也希望同學們能自我期許，秉持堅強的態度，讓永不放棄的精神持續延續下去。

「我們是排球隊員，但也熱愛路跑運動！今年我們一定能為校爭光、繼續邁向終點站！」這群大男孩們將用熱情再度迎接艱難的挑戰！

讓我們一同為瑞芳高工排球場上的黃色旋風加油吧！

(中時電子報)