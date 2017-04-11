真愛台灣 即刻形動》民雄農工用快樂打造舞台 追夢人生更精彩！

以足球運動項目聞名全台的民雄農工，是今年首次參加「真愛台灣 即刻形動」全國高校環台路跑隊伍之一。左四為方恩華教練，右四為陳明男校長。

以足球運動項目聞名全台的民雄農工，是今年首次參加「真愛台灣 即刻形動」全國高校環台路跑隊伍之一。以往在足球賽事中，總是表現強悍與亮眼成績的民雄農工，不禁讓人期待在田徑長跑領域中也能擁有好成績大放異彩。

走進民雄農工校園裡，不時遇上在課堂外活動的學生們，與我們親切的打招呼。今年參賽的六位田徑選手們更是笑容滿面、彬彬有禮的迎接我們，每位選手大方又有禮貌的態度，看得出學生們的好教養來自學校平時對於運動素養的教導有方。原來民雄農工注重的不只是選手們運動場上的表現，平日的紀律與禮貌養成要求嚴格，讓採訪團隊留下非常深刻的印象。

學校今年參加挑戰的成員大部份為田徑短跑選手，所有人自發性組隊報名參加，由隊長劉冠宏領軍，希望大家都能在全馬賽中挑戰成功、邁向終點。在訓練過程中，長跑所需的體能是隊員們最大的突破。畢竟短跑爆發力與長跑所需的肌耐力和意志力截然不同。為了參加此次活動，選手不但調整訓練方式、增加長跑實地演練之外，團隊相互的默契和鼓勵就是選手們達標的動力。民雄農工今年將由北港朝天宮接力出發，直達北門南鯤鯓代天府。全程長達40.6公里的路程挑戰考驗著全體戰鬥力。隊員何建昌靦腆表示，每當快要撐不下去時，就會抽空觀賞長跑名將林義傑的紀錄影片，鼓勵自己也能與偶像看齊達成目標。

教練方恩華表示，在訓練過程裡，讓隊員們能感到快樂是她訓練的獨門秘技。隊員們對目標有所期待、保持快樂心情就是提升技術的不二法門。能夠持之以恆完成目標，不因困難半途而廢，也能對未來出社會後有所幫助。學務主任陳明男同樣勉勵所有選手們「有夢不是夢 追逐夢想一定會實現！」期盼透過這次路跑活動發揮所長、累積經驗，並能渲染正面能量，讓學校其他的同學都能受到啟發，認真思考尋求屬於自己舞台的方向，這才是參加活動最有意義的地方。

趁年輕時追夢，讓自己的人生更精彩；以快樂打造舞台，讓未來的目標更靠近！相信藉由這次的 「真愛台灣 即刻形動」環台任務中，能讓民雄農工這些擁有夢想的田徑選手們有個更不一樣的追夢人生。民雄農工，加油加油加油！

(中時電子報)