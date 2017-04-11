淡海輕軌遇幾米 小馬尾萌樣吸睛

新北市淡海輕軌綠山線的公共藝術，邀知名藝術家幾米量身打造「閉上眼睛一下下」，全線11個站體將變成幾米繪本，市府今天開放展版、模型，小粉絲萌樣拍照，成為鏡頭焦點。

幾米特地為淡海輕軌公共藝術創作新繪本，捷運局在市府一樓大廳布置看板、模型，歡迎大家搭乘充滿想像、希望、夢想的列車。

展覽今天開放，許多幾米迷都爭相搶鮮，有的拿展板拍照，有的與繪本中的小女孩合影，兩歲女童「小馬尾」穿著一身的玩具總動員卡通人物「胡迪」裝扮入鏡，萌樣相當吸睛，引起旁人驚呼。

市府說，幾米是台灣的驕傲，很多繪本都充滿想像的人生，並帶給人們歡樂，不管是「向左走．向右走」或是「星空」等創作，都在大家的成長及生活中，平添許多想像空間，幾米的作品更代表台灣藝術走向國際。

幾米為新北市淡海輕軌公共藝術，創作全新繪本，「閉上眼睛一下下」，鼓勵大家於生活中暫時閉上眼睛「想一下」、「看一下」，都是非常好的體驗。

未來在淡海輕軌每一站，都有幾米的作品，也讓繪本立體化變成雕塑藝術品。捷運局表示，不同於塑鋼作品，這些創作將以銅鑄造，也提供作為候車座椅，或公共藝術景觀。

捷運局說，雖然以新台幣5000萬元委託設計，但物超所值，也通過新北市文化局公共藝術審查委員會的會議評審、討論，相信可以為台灣公共藝術留下重要的里程碑，也能為有豐富地理景觀及悠久歷史的淡水，帶來更多色彩與想像。

捷運工程局表示，無限的美好想像，是幾米為淡水帶來的祝福。淡海輕軌綠山線沿線的11個站，各從平面圖像走進立體世界的特色雕塑，將由故事中的小女孩，以不同姿態，引領乘客展開旅程。1060411

(中央社)