東芝將公布財報 避免第3度延期
今天是日本東芝公司（Toshiba）公布2016年4到12月財報的截止期限，東芝上午決定於下午公布。東芝此舉是想避免第3度延期公布，以免信賴度再降。
日本「朝日新聞」等報導，東芝上午召開董事會，大致決定將公布2016年4到12月財報。東芝持續與監察法人進行協調，預料這份財報沒附帶監察法人所做的「適當意見」。儘管如此，東芝還是執意要公布財報，主要是不希望第3度延遲財報，以免信賴度再降。
東芝與監查法人之間因東芝在美國的核電廠事業子公司西屋電氣（WH）可能早就意識到會有巨額虧損問題，雙方意見對立。監察法人認為有必要詳加調查，但東芝認為，沒證據顯示西屋電氣的經營高層早已意識到有巨額虧損。
東芝預定下午召開記者會，公布財報內容，並說明有關西屋電氣內部管理的問題等調查情形。
「日本電視台」新聞網報導，東京證券交易所的相關人士痛批東芝在未獲監察法人「背書」的情況下，公布財報，簡直就像是「暑假習題繳白卷」一樣。
東芝之前曾發生過不當的會計問題，東京證券交易所早已將東芝股列為「特設注意市場股」。通知投資人東芝可能面臨下市，針對東芝的改善程度，目前也在審核中。如果東芝無法正常公布財報，下市的風險將增高。
東芝2016年4至12月的財報原本預定2月中旬公布，後來2度延期，今天是公布財報的截止日。1060411
(中央社)
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