金城武樹有伴了！蔡依林樹待遊客尋訪

蔡依林與友人在茄苳樹下合照，已經有遊客在按圖索驥，尋找「蔡依林樹」。（翻攝自蔡依林臉書）

蔡依林樹（前）與金城武樹遙遙相望，但遊客並不多。（黃力勉攝）

蔡依林樹的地主夫妻，歡迎民眾到池上作客。（黃力勉攝）

台東縣池上鄉因為金城武樹爆紅，現在又多一棵蔡依林樹？歌手蔡依林日前到池上旅遊，與友人在金城武樹旁的一棵茄苳樹下拍照，戲稱是「閨蜜樹」，照片貼上臉書讓許多民眾在問「蔡依林樹在哪?」

池上鄉長張堯城今天帶著公所同仁到「蔡依林樹」現勘，張堯城表示，蔡依林樹與金城武樹相距不遠，位在往龍仔尾的產業道路旁，兩樹相對望，相隔僅約百公尺，遊客到金城武樹後，可以再到蔡依林樹下乘涼，還能到龍仔尾尋訪駐村藝術家，十分悠閒愜意。

他說，今天到蔡依林樹下了解地主的看法，一方面擔心地主不喜歡遊客干擾，不過地主很樂於分享，也歡迎遊客可以到樹下走走，鄉公所也會在蔡依林樹下加強清潔維護，颱風來前也會增加防颱措施。

(中時)