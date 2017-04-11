熱戀這群人展榮？白癡公主吐實：那天第一次...
網路紅人「白癡公主」與「這群人」推出多部誇張、逗趣影片，Kuso又搞笑風格，在網路上享有高人氣，其中「這群人」成員展榮日前曬出與白癡公主手比愛心照，親密模樣讓網友驚呆兩人是否戀愛ING，對此，白癡公主也坦言她的感情狀態。
展榮日前曬出與白癡公主親密手比愛心照，並標記兩人，隨後女方也轉發照片，並寫下：「我們比的不是心，而是一坨屎」，還曬照感性說：「每次只有在你旁邊，我才能這麼智障又沒包袱」，兩網路紅人曾曖昧互動，感情狀態讓外界霧裡看花。
白癡公主曾與這群人合作拍片，這回白癡公主與展榮是否戀愛ING，白癡公主在近日影片中則透露，彼此已認識一段時間，也很常聊天，不過那天卻是第一次約吃飯，同時，白癡公主強調「我們真的只是朋友」，也讓兩人感情狀態真相大白。
(中時電子報)
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