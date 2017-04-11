行竊中屋主返家 笨賊躲浴室無處逃

蔡嫌發現事跡敗露後準備從陽台逃跑。（陳心瑜翻攝）

蔡嫌翻找屋內財物，屋內一片狼藉。（陳心瑜翻攝）

蔡嫌行竊工具包括板手、螺絲起子和六角板手等。（陳心瑜翻攝）

警方破門進入時，屋內留有一只購物袋、一只行李袋，塞滿蔡嫌從屋內搜刮的財物包括衣物、高山茶等。（陳心瑜翻攝）

新北市因毒品遭通緝的38歲蔡姓男子疑因缺錢買毒，9日晚間10時30分許持工具破壞新莊區某公寓大門，潛入行竊。過程中陳姓屋主正好返家，查有異狀趕緊報案，警方立即到場並通知消防協助破門，逮捕躲在浴室裡的蔡嫌。蔡嫌矢口否認行竊，但因罪證確鑿，警方訊後將他依毒品罪解送歸案，另依加重竊盜、毀損罪嫌移送法辦。

屋主表示，9日晚間返家時，因打不開大門，發現門鎖竟遭破壞，趕緊報警，警方到場後也聯絡消防破門逮人，屋內還留有一只購物袋、一只行李袋，塞滿蔡嫌從屋內搜刮的財物包括衣物、高山茶等，價值約兩萬多元。

警方調查，蔡嫌因毒品案遭通緝，逃匿期間以偷竊維生，雖然蔡嫌矢口否認行竊，但因罪證確鑿，仍依加重竊盜、毀損罪嫌移送法辦。

(中時)