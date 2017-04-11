建功國小《荷塘媚影》 獲全國舞蹈特優及最佳編舞
苗栗市百年老校建功國小舞蹈班，參加全國學生舞蹈比賽北區決賽表現優異，學生以《荷塘媚影》輕盈舞姿，榮獲國小A團體甲組民俗舞特優，並獲最佳編舞獎殊榮。捷報傳回學校，親師生踴躍不已。
建功國小舞蹈班預定5月5日在文化觀光局中下堂舉行成果發表會，屆時畢業班也會表演獲獎的舞碼《荷塘媚影》。
校長江增雄表示，學生都犧牲課餘及假日努力練習，期許在舞台上展現自我為苗栗爭光，此次囊括全國特優及最佳編舞獎，正是評審對指導老師與學生最大的肯定與鼓勵。許多投入志工行列的家長，聽到舞碼結束後全場熱烈的掌聲，也深受感動。
校方表示，這次參賽舞碼為《荷塘媚影》，參賽學生多達52人。舞蹈班學生表演過程裙襬輕飄，輕盈悠然的舞姿如同水上的荷花搖曳，呈現6月初夏粉荷點點，春風綠萍映夏荷，為青荷喝采的意境。
江增雄說，還要感謝舞蹈班後援會家長林幼詩及所有熱心的義工家長，協助道具運送、孩子的妝扮並張羅瑣碎雜事，讓老師能善用瑣碎時間指導學生，成就孩子在舞台上的展現。
舞蹈班5年級學生曾巧玗，參加全國賽民俗舞國小個人組，不論在臉部表情、身段姿態及整體意境的營造，都表現得淋漓盡致，獲評審青睞頒給第6名的佳績。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。