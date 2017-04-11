建功國小《荷塘媚影》　獲全國舞蹈特優及最佳編舞

我要評比

建功國小舞蹈班陣容與實力均強。（陳慶居翻攝）

建功國小以《荷塘媚影》獲全國舞蹈賽特優及最佳編舞。（陳慶居翻攝）

建功國小獲全國舞蹈賽特優及最佳編舞，校長江增雄（中）與師生和家長合影留念。（陳慶居翻攝）

舞蹈班後援會家長林幼詩（右五）與義工家長，是最佳後盾。（陳慶居翻攝）

苗栗市百年老校建功國小舞蹈班，參加全國學生舞蹈比賽北區決賽表現優異，學生以《荷塘媚影》輕盈舞姿，榮獲國小A團體甲組民俗舞特優，並獲最佳編舞獎殊榮。捷報傳回學校，親師生踴躍不已。

建功國小舞蹈班預定5月5日在文化觀光局中下堂舉行成果發表會，屆時畢業班也會表演獲獎的舞碼《荷塘媚影》。

校長江增雄表示，學生都犧牲課餘及假日努力練習，期許在舞台上展現自我為苗栗爭光，此次囊括全國特優及最佳編舞獎，正是評審對指導老師與學生最大的肯定與鼓勵。許多投入志工行列的家長，聽到舞碼結束後全場熱烈的掌聲，也深受感動。

校方表示，這次參賽舞碼為《荷塘媚影》，參賽學生多達52人。舞蹈班學生表演過程裙襬輕飄，輕盈悠然的舞姿如同水上的荷花搖曳，呈現6月初夏粉荷點點，春風綠萍映夏荷，為青荷喝采的意境。

江增雄說，還要感謝舞蹈班後援會家長林幼詩及所有熱心的義工家長，協助道具運送、孩子的妝扮並張羅瑣碎雜事，讓老師能善用瑣碎時間指導學生，成就孩子在舞台上的展現。

舞蹈班5年級學生曾巧玗，參加全國賽民俗舞國小個人組，不論在臉部表情、身段姿態及整體意境的營造，都表現得淋漓盡致，獲評審青睞頒給第6名的佳績。

(中時)