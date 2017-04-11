罕見同框曬愛 劉嘉玲緊摟梁朝偉閃爆

梁朝偉為劉嘉玲自創品牌首秀助陣。(圖／翻攝自微博)

劉嘉玲演藝成績亮眼，副業也發展有聲有色，和梁朝偉攜手走過30年，感情依舊甜蜜，近日她的自創品牌ANIRAC登上上海時裝周，個性低調的梁朝偉，也罕見到場支持，夫妻倆合體閃瞎現場所有人。

劉嘉玲和梁朝偉鮮少在公開場合曬恩愛，近日劉嘉玲的女裝品牌「ANIRAC」，在上海時裝周舉辦首秀，梁朝偉也罕見現身力挺，雖然他不接受媒體採訪，但仍大方摟著劉嘉玲曬恩愛，兩人難得在鏡頭前緊抱對方，讓全場轟動，成為時裝周大亮點。

(中時電子報)