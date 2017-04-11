陸客遊美國迷上槍支 愛去射擊俱樂部
中國大陸槍枝管制嚴格，使不少陸客嚮往美國相對寬鬆的用槍環境，最近一到美國旅遊就想去射擊俱樂部，體驗拔槍射擊的快感。
今日美國報導，38歲的中國大陸籍王姓人士，日前就安排了4個來自中國大陸的旅遊團，前往佛羅里達州德索托（DeSoto）郡的射擊俱樂部過過槍癮。
報導指出，王姓人士說，陸客在當地可體驗「一把真正的槍支文化」。而他估計，目前每年有數萬名陸客會專門到美國體驗射擊。
這名王姓人士指出，他計劃在2019年開設一家屬於自己的射擊俱樂部，聘請會講中文的射擊教練，並提供奢華的住宿飲食，目標是每年吸引5000名陸客上門。
報導提到，相較於其他國家，美國對槍支管控的寬鬆使槍支行業一直蓬勃發展。像是夏威夷檀香山，每年都能吸引不少日本遊客前往，而這些日本遊客的目的就是體驗槍支文化。1060411
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。