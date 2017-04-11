葉倫示警 聯準會獨立性受到威脅

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美國中央銀行－聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）今天警告，聯準會免於政治干預的屏障，受到國會「一些威脅」，這可能侵蝕經濟的進步。

法新社報導，葉倫在密西根大學（University of Michigan）的討論會中指出，研究顯示，允許央行獨立制定貨幣政策的國家「較能享受到更強勁的總體經濟表現」。

美國國會於1970年代「相當明智地」通過1項法律，賦予聯準會獨立自主性，然而現今卻遭受建議立法的威脅，不是將稽核聯準會的決定，就是要求聯準會遵循嚴格的數學公式以制定利率。

葉倫說，「我一直對我們的獨立性受到威脅感到憂慮。」

雖然她沒有提到川普總統，但他在去年大選期間曾尖銳批評聯準會。

葉倫指出，「我真的認為央行決定貨幣政策的獨立性，即免於短期政治壓力，是非常重要且能導致較佳的決策出爐，如此能專注長期需求和經濟健全。」

她說，這並不意謂著缺乏問責和透明度，她表示她必須每年到國會前作證兩次，除了發布政策會議紀錄外，也舉行定期新聞記者會對外說明。（譯者：中央社徐睿承）1060411

(中央社)