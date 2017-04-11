唐綺陽拷問徐佳瑩「私密題」 立遭工作人員制止

唐綺陽與徐佳瑩直播互動笑翻網友 。(圖/唐綺陽臉書)

星座運勢專家唐綺陽臉書開直播，總是吸引大批粉絲觀賞，也成為許多藝人宣傳利器，而月底即將攻蛋的徐佳瑩，昨天也上節目與唐綺陽邊吃邊聊，未料被追問有哪種男友還沒交過時，竟被工作人員以「這理由」制止，讓所有人笑到噴飯。

直播過程聊及星座感情史，徐佳瑩透露交過射手座男友，未料被唐綺陽猜中兩人分手時絕對連再見都沒說，這讓徐佳瑩嘖嘖稱奇，但隨即表示或許當時年紀還小，彼此都不想先低頭，也讓這段感情無疾而終，接著唐綺陽追問有沒有什麼星座男友還沒交往過，徐佳瑩也大方坦承「很多欸」，這讓工作人員連忙阻止「她是偶像歌手」，避免爆出更多秘辛。

唐綺陽臉書直播 。(圖/唐綺陽臉書)

看到工作人員極力維護形象，也讓徐佳瑩假裝爆走直呼「我為了唐老師什麼都願意聊，我等這一天等了一生一世」，當場讓在場以及看直播的粉絲全都笑翻。

(中時電子報)