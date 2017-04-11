好吃好買好方便! 台生活機能最好大學 這間第1

全國知名夜市的逢甲商圈，生活機能對逢甲學生來說相當好。（資料照/劉朱松攝）

好吃、好逛、好買、好方便!許多大學周邊商圈相當熱鬧，除了自家學生在裡頭逛透透外，還有不少外地遊客會慕名前去，成為旅遊夯點，那間大學生活機能好?也是網友間喜歡比較的項目，《DailyView網路溫度計》就針對網友在2016年10月14日至2017年4月11日的討論區間，統計出在生活機能方面被討論得最熱烈的幾間大學，來看看你的學校有沒有上榜呢。

東海大學校園美景的相關討論度，在網路上也是很熱烈。(圖/本報系資料照片)

大腸包小腸、明倫蛋餅、一心臭豆腐，提到這幾個關鍵字，馬上就能連想到逢甲夜市，沒錯，拿下生活機能排行榜第一名的正是逢甲大學，這邊不僅有讓許多觀光客慕名而來的美食，距離大遠百、老虎城電影院以及一中商圈也相當的近，而且物價也比北部便宜一些，難怪登上熱門討論第一。

而討論熱度第二高的，正是同樣位於台中的東海大學，學校位置交通便利，生活機能也相當健全，週邊東海商圈以及藝術街的美食也是相當多。

輔大在捷運開通後，交通更為便利。 (圖/中時資料)

拿下熱門討論第三名，就是位於新北市的輔仁大學啦，鄰近輔大的花園觀光夜市美食相當多，捷運輔大站的開通也讓交通便得更加便利，Costco賣場也是走路10鐘就能到，也難怪擠進了前三排行。

而第四到第十名依序是台灣師範大學、清華大學、淡江大學、交通大學、中原大學、台灣大學、政治大學，這些大學的生活機能在網友心中可都是有相當的討論度呢。

(中時電子報)