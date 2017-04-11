解開毒品面紗！警少年隊教辨識新興毒品

警方近年查獲以各式包裝的新興毒品。(林郁平翻攝)

少年隊教導學生及家長辨識各種新興毒品的包裝。(林郁平翻攝)

少年隊與少輔組在各地辦理宣導活動，避免敲少年染毒。(林郁平翻攝)

少年隊在校園及各地辦理反毒宣導活動，獲民眾熱烈回響。(林郁平翻攝)

鑑於近年來，警方查獲毒品類型五花八門，毒販多以咖啡包、糖果等包裝進行販售、施用，青少年朋友在外易受誘惑嚐試而不小心觸法。北市少年警察隊為了預防少年施用或誤用毒品，提供少年與家長認識新興毒品類型與造成之危害等相關資訊，強化自我保護能力，於上月中、下旬期間，積極結合北市各區相關單位與民間團體，除了校園巡迴宣導與親親職講座外，還分別在大安區敦安公園、信義區松山奉天宮、北投區福星宮、松山區松山慈祐宮、萬華區艋舺和平青草園、文山區實踐國中及外雙溪鄭成功廟等地，辦理反毒宣導活動，並透過設攤方式及遊戲闖關活動，教導少年及家長學習辨識毒品種類及其偽裝包裝方式。

活動現場，民眾對於新興毒品的新奇華麗包裝表示不可思議，立刻提醒身邊的孩子，如果發現包裝可疑又可愛的糖果、咖啡包或奶茶粉，尤其是不熟識的朋友提供不明來源的的飲料時，要隨時提高警覺避免誤觸毒品。另外，從現場民眾熱烈索取反毒相關資訊情形，可見家長對於反毒拒毒的重視，達到一定宣導效果。

警方少年隊提醒少年朋友們，應瞭解毒品的危害，避免身心遭受毒品的侵蝕，觸犯法律。相關宣導訊息，可上少年隊官網查詢。

(中時)