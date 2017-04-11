台中后里義德里、義里里聯合活動中心 落成啟用
台中市后里區是2018世界花博所在地，許多大建設如火如荼展開中，義德里、義里里聯合活動中心11日落成啟用，市長林佳龍表示，活動中心將可作為里民聚會、長青學苑、社區關懷據點及休閒娛樂的多功能集會場所，堪稱是里民的小確幸。
活動中心基地原屬國防部所有，4年前獲行政院同意無償撥用8245平方公尺土地，運用回饋金2700多萬元興建，林佳龍今日主持落成啟用典禮，市議員陳本添、翁美春等人均到場見證。
「除了大建設也要有小確幸！」林佳龍指出，后里是2018花博所在地，正進入大建設階段，包括神岡系統交流道、中科南向聯絡道、甲后路串聯進入后里外埔豐原的聯絡道。而活動中心將可作為多功能使用，包含長青學苑、老人共餐、老少共學等，讓長輩活動心情好、身體健康，堪稱是里民的小確幸。
陳本添表示，當初爭取興建活動時，土地地目變更困難，改請國防部撥用土地，經歷多次會勘才定調，如今終於落成了。民政局指出，活動中心為地上3樓建物，設有戶外廣場，建物採漸層式設計，並融合農村特色，打造成具有農村味道的現代感建築。
(中時)
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