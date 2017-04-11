北台灣下大雨 但石門水庫累積雨量僅1.2毫米

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北台灣降下大雨，但石門水庫集水區降雨量少。(賴佑維攝)

因鋒面接近台灣上空，北台灣降下大雨。根據氣象局觀測，桃園市觀音區測站11日0時至14時35分累積雨量達30.5毫米，高居全台第1，但石門水庫集水區累積雨量僅1.2毫米。水利署北區水資源局則表示，鋒面通過雨量會持續増加，今天早上也在石門水庫壩頂實施人工增雨作業，盼增加降雨量。

北水局表示，今天早上5時在壩頂燃燒4支焰劑。不過根據氣象局觀測資料，0時至14時35分，桃園市有5個測站包含觀音、新屋、埔心、楊梅、蘆竹累積雨量達全台降雨前10名。第10名的蘆竹測站雨量也有23毫米。

(中時)