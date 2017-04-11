找骨科醫師當研考主委 藍議員批柯P：是為市府接骨？

台北市長柯文哲（右一）11日赴市議會進行施政報告，遭到國民黨市議員圍剿要求退回市政報告，市議員陳重文（右二）甚至拿著美國總統川普的塑膠面具消遣他。（季志翔攝）

台北市議會11日進行市長施政報告，國民黨團在會前程序發言杯葛市長柯文哲上台，並批施政報告大而不當，要求退回。議員王鴻薇還挖苦市府首長頻換人，研考會新任主委是骨科醫師，難道找他來是為市府接骨？

陳炳甫說，日前悠遊卡控股公司董事長林向愷到議會拜會，卻跟他助理嗆聲「要質詢盡管來」，他痛批豈會如此口吻，有如幫派，耍嘴皮，把自己當堂主，潑婦罵街，王鴻薇聲援陳炳甫，她說，從未看過有首長到議會嗆聲，意思好像「放馬過來」，柯文哲豈能容許林向愷不適格行為，柯應說明和道歉。

議長吳碧珠表示，如果真有此事不可取，要副市長、總聯絡人去查明回覆議員。

陳重文表示，兩公分厚施政報告，他舉出有10大瞎政策，如立法院換地案、監視器、行動派出所、南港瓶蓋工廠跳票等等，他說柯文哲如台灣川普，愈來愈不受約制，要退回施政報告。

吳世正說，施政報告擦脂抺粉，內容最重要的是錢花到哪裡去，他批柯文哲是敗家子，民調是六都最差自己還很高興，憑一己高興就解約南港聯開案，把前朝解約北市要花7.1億元；纜車廠商也要求賠7億；城市博物館解約，廠商求償1億；總共加起來要賠的達18億元。大巨蛋果真解約要賠300億，「看你怎麼賠！」吳批柯文哲「我看你不順眼就把你幹掉」是柯講別人剛好講到自己。

王鴻薇還說，每次會期都要認識新同學，研考會新任主委王崇禮是骨科醫師，該會功能是對市府管考，難道主委是來為市府接骨？

對大巨蛋案，施政報告中稱「本府並非終止契約只是暫不行使契約」，王鴻薇說有如鬼打牆，大巨蛋何其重要，但台詞都一樣，補貼房屋稅隻字不提，前瞻基礎計畫行政院會上周已核定，北市只提800多億元，是高雄市的零頭，柯文哲有時間批港批星，拿不出一點時間來爭取前瞻計畫。她痛批施政報告是「垃圾」。

(中時)