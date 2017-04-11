醫師用管制藥殺小三 吊銷執業證照有理
和信醫院黃姓醫師與飯店秦姓女服務生發生婚外情，懷疑對方劈腿，趁玩SM之際，以從醫院取得的4級管制藥品、「咪達唑侖」鎮靜劑將秦女迷昏悶死。衛福部前年依違反醫師法，廢止黃的醫師證書，他不服提起行政訴訟，台北高等行政法院審理後認為，衛福部廢止醫師證書有理，判黃敗訴，本案可上訴。
黃姓醫師認為，醫師法第5條立法意旨，所指「涉犯毒品危害條例之罪經判刑確定」，應僅限於醫師本人使用毒品，並遭法院判刑確定，不包括醫師對他人使用毒品，他自己未使用毒品經法院判刑確定，衛福部廢止他的醫師證書，是不當擴張法條適用範圍，剝奪他的工作權，侵害憲法保障的基本權。
衛福部認為，黃明知職業守則卻違反他維護國民健康責任，還損害他人生命，已難以信賴他能繼續擔任醫師工作，衛福部身為醫師法中央主管機關，依職權廢止證書，符合比例原則。
北高行審理後認為，黃雖主張僅限醫師本人使用毒品並被法院判刑確定才該廢止醫師證書，但醫師法相關規定，在法律文義上並未限制只適用該條例特定的法條或類型。且黃是一個行為犯數罪名，為想像競合犯，才會從一重用殺人罪判刑，所以不能用法院判決主文僅殺人罪，就說黃沒有犯毒品危害防制條例罪的事實，廢照有理。
(中時)
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