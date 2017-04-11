王世堅送甘地傳 籲柯P：救救自己的靈魂！

議員王世堅(右)痛批柯文哲耍嘴皮轉移施政不力焦點。(資料照片)

台北市長柯文哲今赴議會施政報告，不僅藍綠議員齊轟，更杯葛柯上台報告。民進黨大炮議員王世堅痛批，柯文哲為轉移施政不力的焦點，最近變本加厲耍嘴皮，日前出訪印度到甘地紀念館，竟稱甘地是印度版的白色力量，這種自大、粗鄙的態度，對甘地是種褻瀆，他特地送上一本《甘地傳》，要柯P「救救自己的靈魂」。

王世堅表示，柯文哲送來的施政報告簡直是「鬼畫符」，市政一事無成就算了，還想辦法炒議題，最近出訪先是反對去蔣化，又稱甘地是印度版的白色力量，只差沒說「甘地是印度版的柯文哲」，態度非常自大無知。

王世堅抨擊，柯文哲近日一連串放炮，批評泰國政變、馬來西亞宗教種族衝突，又數落新加坡是鳥籠裡的金絲雀，數落香港又小又沒有自由靈魂。王世堅不解的是大陸也沒有選舉，柯文哲不但不批評，還說兩岸一家親，強力巴結人家，證明他是「投機、勢力、毫無人文素養的傢伙」。

話鋒一轉，王世堅說，甘地有一句名言，「人是思想的產物，心裡想什麼就成為什麼人」，柯文哲心裡只想連任、權位、作秀，代表他是政客、權謀、小丑。最後他遞上《甘地傳》，要柯P好好研讀、深深反省，救救自己的靈魂。全場議員見狀拍手叫好。

(中時)