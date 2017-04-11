王世堅送甘地傳 籲柯P：救救自己的靈魂！
台北市長柯文哲今赴議會施政報告，不僅藍綠議員齊轟，更杯葛柯上台報告。民進黨大炮議員王世堅痛批，柯文哲為轉移施政不力的焦點，最近變本加厲耍嘴皮，日前出訪印度到甘地紀念館，竟稱甘地是印度版的白色力量，這種自大、粗鄙的態度，對甘地是種褻瀆，他特地送上一本《甘地傳》，要柯P「救救自己的靈魂」。
王世堅表示，柯文哲送來的施政報告簡直是「鬼畫符」，市政一事無成就算了，還想辦法炒議題，最近出訪先是反對去蔣化，又稱甘地是印度版的白色力量，只差沒說「甘地是印度版的柯文哲」，態度非常自大無知。
王世堅抨擊，柯文哲近日一連串放炮，批評泰國政變、馬來西亞宗教種族衝突，又數落新加坡是鳥籠裡的金絲雀，數落香港又小又沒有自由靈魂。王世堅不解的是大陸也沒有選舉，柯文哲不但不批評，還說兩岸一家親，強力巴結人家，證明他是「投機、勢力、毫無人文素養的傢伙」。
話鋒一轉，王世堅說，甘地有一句名言，「人是思想的產物，心裡想什麼就成為什麼人」，柯文哲心裡只想連任、權位、作秀，代表他是政客、權謀、小丑。最後他遞上《甘地傳》，要柯P好好研讀、深深反省，救救自己的靈魂。全場議員見狀拍手叫好。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。