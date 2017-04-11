防被陸斬首!馮世寬要求 軍政軍令高層避同場
兩岸情勢緊繃，國防部長馮世寬特別要求，除非特殊情形，否則軍政、軍令高層應盡量不要同時在國防部以外的地方現身，以免遭到中國大陸突襲，甚至是展開「斬首」行動。
有軍方高層告訴《風傳媒》，馮世寬和參謀總長邱國正，除了在國防部內、重大演訓，或必須陪同總統的情形下才會同時出現，否則就算是視察部隊，也會因安全考量，讓軍政、軍令體系人士分開行動。
另外，有官員透露，軍方高層以往並沒有明確代理人制度，所以馮世寬才會希望軍政、軍令高層能分頭行事，但此舉不全然是為了安全，主因是要讓國防部及衡山指揮所能有效運作。
(中時電子報)
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