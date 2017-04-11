愛滋唾液自篩 上網訂超商可取貨

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疾管署今天宣布，即起開放愛滋唾液篩檢試劑索取，除在衛生局、民間團體取得，新增超商取貨服務，民眾上網登記後可超商取貨，預計可提供1.5萬人次篩檢服務。

衛生福利部疾病管制署民國105年試辦「在家愛滋自我篩檢計畫」，執行3個月期間，共發出4812支試劑，民眾上網登錄資料2200筆，其中25人陽性，篩檢結果陽性率1%，並有4成民眾表示為第一次接受愛滋篩檢。

根據試辦計畫民眾的調查，有4成民眾希望能透過便利超商取貨付款取得試劑。疾管署今年跟便利達康股份有限公司合作，民眾只要上網登記（http://otc.cdc.gov.tw/buy），就能選擇到鄰近所在地的全家、OK或萊爾富3大連鎖超商，支付新台幣200元試劑費及45元物流費取得試劑。

疾管署副署長羅一鈞表示，愛滋篩檢逐年擴大，讓更多人及早知道健康狀況，但推估還有1/4愛滋病毒感染者並不知道自己感染（俗稱黑數），如何把不知道感染的人找出來成為防疫關鍵，除了幫助感染者掌握健康狀況，也可以避免繼續傳播。

即日起，民眾除了能在19個縣市衛生局及4家民間團體所設的定點及自動服務機，支付費用取得試劑外；今年特別新增超商取貨服務，民眾只需支付試劑費及物流費就能就近於指定超商取得試劑。透過合作衛生局、民間團體及便利超商等服務點，預計將提供1萬5000人次篩檢服務。

羅一鈞說，索取試劑時，要先支付200元，超商取貨者另付45元物流費。民眾在家完成篩檢後，到網頁登錄結果並提供可轉帳的郵局/銀行帳戶資料，就能退回預先支付的200元試劑費用。

至於上網訂購、取貨有沒有曝光風險，羅一鈞說，訂購和取貨都只需要提供手機後3碼，不需核對身份、照片，民眾不用擔心隱私曝光。

羅一鈞表示，唾篩試劑準確度達99%，若自我篩檢發現是陽性，大多數的感染者都會就醫。在家篩檢可讓感染者知道自身狀況，這就是很重要的第一步。

疾管署表示，服務將提供到試劑使用完畢為止，請民眾重視自身健康，把握機會，上網或就近取得篩檢。1060411

(中央社)