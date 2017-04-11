陸禁進口 北韓煤礦滿船載回

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中國大陸下令貿易公司退回來自北韓的煤礦之後，船運資料顯示，北韓1個貨運船隊準備返回南浦（Nampo）港，其中大半船隻都滿載貨物。

路透社報導，北韓多次試射飛彈引發國際批評之後，大陸2月26日宣布禁止北韓煤礦進口，切斷北韓最重要的出口商品。

3名直接瞭解命令內容的消息人士表示，大陸海關總署為禁止大陸和北韓之間的煤礦交流，4月7日發布官方命令，要求貿易公司退回北韓煤礦。

金融資訊和分析平台Thomson Reuters Eikon的貨運資料顯示，12艘貨船正在返回北韓西岸大港南浦，幾乎所有船隻都載著貨物從大陸返航。1060411

(中央社)