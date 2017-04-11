陸禁進口 北韓煤礦滿船載回
中國大陸下令貿易公司退回來自北韓的煤礦之後，船運資料顯示，北韓1個貨運船隊準備返回南浦（Nampo）港，其中大半船隻都滿載貨物。
路透社報導，北韓多次試射飛彈引發國際批評之後，大陸2月26日宣布禁止北韓煤礦進口，切斷北韓最重要的出口商品。
3名直接瞭解命令內容的消息人士表示，大陸海關總署為禁止大陸和北韓之間的煤礦交流，4月7日發布官方命令，要求貿易公司退回北韓煤礦。
金融資訊和分析平台Thomson Reuters Eikon的貨運資料顯示，12艘貨船正在返回北韓西岸大港南浦，幾乎所有船隻都載著貨物從大陸返航。1060411
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。