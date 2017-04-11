吃貓狗最高罰25萬 網友：比勞基法還重
立法院今日三讀通過《動保法》修正，此次修法還訂定了未來若食用貓狗，也將開罰；這引發網友質疑，那「雞鴨魚羊豬」都不算是動物嗎？
立法院今（11）三讀通過《動物保護法》修正草案，未來除了恣意虐殺動物可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬以上、200萬以下罰金外，也訂定如食用貓狗，將處5萬以上、25萬以下的罰鍰，並得公布其姓名及照片。這也是亞洲第一個完成立法的國家。
此消息一出，不少貓狗的飼主紛紛表示贊同，不過也有部分網友持不同意見，認為這條法律「獨善犬貓」，難道「其他動物的命都不是命」、「貓狗是動物，那雞鴨魚羊豬那些是什麼」？還戲謔稱這條法根本是「可愛動物保護法」。而且吃貓狗的罰緩，甚至比部分勞基法、酒駕罰得還低，如：《勞基法》第79條，最低僅處2萬元罰鍰；而酒駕被逮，則處1萬5千元以上、9萬以下罰鍰，並吊扣駕照1年。
據《中央社》報導，台灣動物社會研究會主任陳玉敏指，這次優法明訂罰則是補漏洞，代表社會在進步；事實上少吃一種肉食，便能減少一種動物受苦。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。