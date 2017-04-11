吃貓狗最高罰25萬 網友：比勞基法還重

未來若食用貓狗，將開罰5萬以上、25萬以下罰鍰。（本報資料照片／譚宇哲攝）

立法院今日三讀通過《動保法》修正，此次修法還訂定了未來若食用貓狗，也將開罰；這引發網友質疑，那「雞鴨魚羊豬」都不算是動物嗎？

立法院今（11）三讀通過《動物保護法》修正草案，未來除了恣意虐殺動物可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬以上、200萬以下罰金外，也訂定如食用貓狗，將處5萬以上、25萬以下的罰鍰，並得公布其姓名及照片。這也是亞洲第一個完成立法的國家。

此消息一出，不少貓狗的飼主紛紛表示贊同，不過也有部分網友持不同意見，認為這條法律「獨善犬貓」，難道「其他動物的命都不是命」、「貓狗是動物，那雞鴨魚羊豬那些是什麼」？還戲謔稱這條法根本是「可愛動物保護法」。而且吃貓狗的罰緩，甚至比部分勞基法、酒駕罰得還低，如：《勞基法》第79條，最低僅處2萬元罰鍰；而酒駕被逮，則處1萬5千元以上、9萬以下罰鍰，並吊扣駕照1年。

據《中央社》報導，台灣動物社會研究會主任陳玉敏指，這次優法明訂罰則是補漏洞，代表社會在進步；事實上少吃一種肉食，便能減少一種動物受苦。

(中時電子報)