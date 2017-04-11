客機常遭雷劈？你所不知的飛安真相

為了保證飛航安全，客機製造商與航空公司煞費苦心。(達志影像)

搭機旅行大家太習以為常，往往忘了如此龐大金屬製的機身能夠起飛，包含了多少人的智慧結晶，為了規避飛行中的各種風險更是煞費苦心，但是乘客往往內化為搭機常識而不知其所以然。以下就是飛航安全一些不為人知的真相。

一.飛機被雷劈，會墜機嗎？

其實飛機遭雷劈的機會可能比乘客想像的更常發生，畢竟客機飛行高空中，又是體積龐大的金屬製品。據估計，每架商用客機每年至少被雷電擊中一次。不過乘客完全不用擔心，客機之所以能承受雷擊平安降落，主要是因為強大電流只會流過機身或機翼表皮，僅僅留下很小的燒蝕缺口，對於飛行安全並無妨礙。

二.越洋長途飛行耗時甚久，飛行員會打瞌睡嗎?

長途飛行都有飛行員輪流休息的標準流程，但是根據路透社在2013年的報導，英國航空公司的飛行員竟有半數承認自己在長途飛行時，因疲勞等原因在非規定的時間打瞌睡，更恐怖的是其中有將近1/3的飛行員坦承醒來的時候，另一位搭檔也在睡覺。不過這也說明現代客機的自動駕駛技術有多完美啊!

三.為什麼飛機起飛降前會調暗客艙燈光並開啟遮陽板？

調暗燈光跟營造氣氛無關，主要讓乘客適應外界光線，萬一需要逃生時，減少眼睛適應光線的時間。還能方便乘客觀察機外情況，以選擇正確逃生路線。

四.起飛時手機沒關機或未調到飛行模式，真會發生危險嗎？

很多乘客都以為手機訊號會干擾客機上的精密電子設備，容易發生故障危險，但這不能說明起飛後水平飛行時，又可以用手機打遊戲了。其實客機的電子設備沒這麼脆弱，主要原因是手機等電子設備會干擾無線通信，而飛行員起飛前後得靠無線電與塔台聯絡，信號干擾會產生令人焦慮的噪音，影響到飛行員和航空管制人員的專注度。

(中時電子報)