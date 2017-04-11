大巨蛋案 北檢傳訊證人後請回

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台北地檢署偵辦大巨蛋案，為釐清大巨蛋公安問題，今日以證人身分傳訊營建署官員及台灣建築中心職員作證，訊後均已請回，

爭議多時的台北大巨蛋案，台北市政府前年曾公布體檢報告，指出5大安檢問題，包括建築量體過大增加災害風險、商場與巨蛋共構有危安之虞、地下停車場連通易致災害蔓延、戶外逃生空間不足、消防救災無法進行等。

北市府並提出7項公安標準，與遠雄決議分交由北市府與台建中心審查，檢察官為此傳訊台建中心人員了解審查過程。

(中時)