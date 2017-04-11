灑下原民文化種子 台南札哈木部落大學連5年辦學

賴清德頒發聘書給札哈木部落大學最年長者講師。(曹婷婷攝)

札哈木部落大學今天舉行開學典禮也同宣傳招生，以「部落知識在地學習、部落文化在地傳承」為辦學精神的札哈木部落大學，今年一共開設排灣族美食創意料理、西拉雅族語及阿美族織布竹編等13門課程，台南市長賴清德期待，台南市原住民及非原住民的朋友，踴躍參與部落大學課程。

賴清德表示，札哈木大學今年邁入第5屆，過去4屆成果皆得到中央甲等肯定，加上族語認證通過率連續12年全國第一，要特別感謝每一個族的老師。他說，札哈木部落大學課程是免費的，不僅服務原住民，也服務非原住民的市民。

他說，部落大學不僅僅是學習，還有傳承的功能，這些文化，不管是原住民部落或都會區，都應持續傳承下去，如此一來，不僅讓大家更有安定感，也不會對這個城市產生疏離，對原住民的朋友在這個城市生活的穩定性很有幫助。

民委會表示，部落大學不僅是一個傳承文化及知識的平台，更是族人學習與交流的主要據點，今年開課地點有大光教會、札哈木公園、永康復興國小、北區光武里社區活動中心等，落實部落教室概念，未來希望將部落大學的知識產能具體化，創造屬於在地的原住民文化及創意圖像。

今日開學典禮除頒發講師聘書、招生啟動儀式外，邀請札哈木市集演唱歌手─德路特，擔任開幕歌手演唱傳統部落歌謠。並介紹年度新課程阿美族傳統竹器製作及竹編課程，希望透過知識的整理與累積，逐步建構在地原住民族的知識體系，讓文化傳承的路更有系統、更有脈絡。

招收學員不限原住民身分，誠摯邀請所有喜愛原住民文化的朋友一起來多元學習。報名請洽：06-2990415葉先生、2990416陳小姐或上FB粉絲專頁「札哈木部落大學」。

(中時)