太便利！愛滋篩檢 便利超商可取試劑
愛滋篩檢更便利！目前國內通報HIV感染者3萬4076人、約有7500人到1萬人是不知道感染的「黑數」，為了找出這些「黑數」，疾管署提升篩檢便利性，今年新增萊爾富、全家與OK三大便利超商的愛滋篩檢試劑的取貨服務。
疾管署去年在國內9個縣市啟動「在家愛滋自我篩檢計畫」獲得廣大的迴響，約有4800人參與、找出25人陽性反應，為了鼓勵國人了解自身的健康、及早接受治療，今年擴大為全國19個縣市執行，從今天起，開放民眾上網索取試劑，在家自我篩檢。
除了19縣市衛生局及4家民間團體所設的定點與自動服務機之外，今年民眾可以上網登記，再到在家附近的三家利超商付費領取試劑，因為不用身分證、貨品包裝沒有疾管署字樣，沒有個資外洩的問題，疾管署預計可以服務1萬5000人次的篩檢。
(中時)
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