李凈瑜曾選立委 蔡正元嘆救夫案：政治慾望扭曲人性

民進黨前黨工李明哲遭中國大陸以「涉嫌危害國家安全」為由拘留調查，李明哲太太李淨瑜（白衣）原訂10日搭機赴北京「救夫」，但台胞證已遭註銷，計畫恐受阻。(中央社)

李明哲妻李淨瑜。（資料照/鄭任南攝)

蔡正元也在臉書發文寫「李太太」。(蔡正元臉書)

前民進黨黨工李明哲妻子李凈瑜欲赴陸救夫不成，反自揭與中間聯絡人交涉時，感到被威脅、利誘並恐嚇，並指協助救援的國民黨政策會執行長蔡正元助理李俊敏是「掮客」。網友揪出李淨瑜曾在2008年選高雄立委，得票424票。蔡正元嘆選過立委的李淨瑜「顯然不是普通的救夫的女人，李俊敏的善意反被罵掮客，政治慾望扭曲人性莫過於此。」

被李明哲妻李凈瑜指為「掮客」的李俊敏，曾是我國防部軍情局少尉情報員，在大陸從事敵後工作遭捕，拘禁27年後獲釋返台。在索馬利亞海盜挾持案中，遭海盜綁架4年多的輪機長沈瑞章向民進黨立委求救無門，轉向國民黨立委蔡正元尋求協助，事後沈瑞章妻子發表聲明稿，文中向多位協助救援她先生的人致謝，特別感謝一位「李先生」，也就是李俊敏。

對於被李凈瑜指為帶來丈夫親筆信影本的兩岸「掮客」，李俊敏昨天強調，掮客起碼應該與金錢利益有關，但可問問李妻，「有沒有向他們收取過一分錢？」甚至4月7日會面時，還主動埋單咖啡的錢，直言掮客說法「怪異」。

蔡正元也在臉書發文寫「李太太」，指李明哲寫了信透過海協會找人，要轉交給李太太。海協會在4月5日找上李俊敏幫忙轉交信件。李俊敏打電話給李太太的朋友鄭女士，4月7日李太太打電話約李俊敏在永吉路咖啡廳見面，李太太讀完李明哲的信，也收下pdf檔的信件，現場李太太還找人全程錄影。

蔡正元表示，4月7日李太太主動打電話給李俊敏談了兩個小時，李太太擔心如果低調救丈夫，會失去要高調聲援的朋友。李俊敏自己曾為了替台灣的軍隊探取解放軍情報，被中共關27年，曾被拔光指甲燒光頭髮，關水牢酷刑1年，無光黑牢3年絕不屈服，但仍然渴望可以寄出家書。就是這種心情李俊敏願意代為送信。

蔡正元最後說「但李太太選過立委，顯然不是普通的救夫的女人，李俊敏的善意反被罵掮客，政治慾望扭曲人性莫過於此。」

(中時電子報)