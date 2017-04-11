MLB》他沒像柯P跌倒 教士麥爾斯跑出完全打擊

教士麥爾斯在8局上安抵三壘，締造隊史第2次完全打擊。（美聯社）

台北市長柯文哲上周起跑跌倒畫面瘋傳全台，教士隊快腿麥爾斯11日為了締造「完全打擊」，8局上全速拚三壘打，因為求好心切也差點跌倒。幸好麥爾斯順利踏上三壘，在洛磯的酷爾斯球場依序擊出一壘打、二壘打、全壘打與三壘打，成為教士隊史第二位「完全打擊」的締造者。

「如果我當時跌倒了，我還是會爬起來試著衝的，」麥爾斯賽後回憶起他在8局上擊出的中左外野深遠飛球時，真的跑到差點跌倒，「我想要打三壘打，一打到球我就知道有機會！我幾乎是對自己尖叫著說：『衝啊，我要上三壘！』」

麥爾斯當時步伐有點不穩，連旁人都替他捏把冷汗，教士總教練格林（Andy Green said）說：「以他的速度，只要球打穿外野手，就有很好的機會能夠達成紀錄，只要跑壘時不跌倒就好。比賽中我通常都努力保持冷靜，但完全打擊可沒那麼容易看到啊！」

完全打擊不容易看到，畢竟教士隊成軍近半世紀，前年才由坎普（Matt Kemp）締造隊史首次「完全打擊」。有意思的是，當年坎普締造紀錄的洛磯酷爾斯球場，11日換成麥爾斯（Wil Myers）的達陣舞台。

麥爾斯在8局上揮出中左外野三壘安打。（美聯社）

「我真的很喜歡在這裡（酷爾斯球場）打擊啊，」麥爾斯說：「打擊區的視野很好，你可以把球看得很清楚，外野大，很容易打出長打。我最喜歡的球場就是這裡跟洋基球場。」

麥爾斯曾多次和完全打擊擦身而過，之前總是差難度最高的三壘打，「我想有3次都只差三壘打就完全打擊吧，老實說我甚至不太敢去想三壘打，因為在這裡領先再多可能都不夠花，我希望能把球咬得紮實，當下我們也很需要得分，最後能有機會兩個願望一次滿足，連結得很完美呢！」麥爾斯開心的說。

(中時電子報)