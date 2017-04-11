「剪紙達人」陳治旭 大同108再生基地獨家授課
來自馬祖的藝術家陳治旭擅長工藝，也是知名「剪紙達人」，他傳承在地傳統剪紙技藝，並結合信仰，將紙藝品帶入教堂，成為「為上帝剪紙的人」。陳治旭曾出版《馬祖剪花》獲矚目，並舉辦多場國內外工作坊，今年成為台北國際藝術村駐村藝術家的他，13日起將來到新竹市教學，並和民眾一同製作獨特「舊城再生基地剪花」，體驗舊城街區建築印象及人文特色。
繼「漫步舊城‧軼事風采」後，新竹市政府舊城有感節Part 2系列「舊城印記‧紙花創作」，將於4月13日下午2時在大同108舊城再生基地舉行，藝術家陳治旭將以基本剪紙技術教學開始，分別進行4次創作，有認識剪紙、剪紙創作I、II及共同創作，讓民眾體驗獨特的剪紙元素，共同製作「舊城再生基地剪花」的過程，也激發對於舊城區的不同想像。
市長林智堅表示，「舊城印記‧紙花創作」邀請市民一同蒐集舊城街道巷弄的符號、窗櫺及建築外觀等特色元素，重新思考生活與環境，彼此分享與討論，回應老舊街區新妝容的面貌，也讓居民動手參與互動，增加與舊城區連結，凝聚社區共識，並對於舊城區提出更多元的想像，歡迎市民共襄盛舉。
除剪紙藝術創作，藝術家陳治旭也擅長木工、雕刻、漆藝等，結合不同工藝材質帶入日常生活，從中發掘新的可能性。他曾於2003年出版《馬祖剪花》，承襲馬祖阿婆剪紙技藝，深受矚目，2015參與以剪紙為主題的臺南蕭壟文化園兒童美術館的籌備與展覽、2016帶領臺北市蟾蜍山社區的故事燈工作坊。此外，他也參與教堂的裝置藝術，將傳統剪紙融合聖經故事，成為「為上帝剪紙的人」。
都發處表示，「舊城印記‧紙花創作」分別於4月13日的認識剪紙、4月20日的剪紙創作I、4月27日的剪紙創作II及5月4日的共同創作系列體驗教學，均從下午2點開始，歡迎市民線上報名，或至大同路108現場報名，全程免費。更多資訊請上粉絲專頁搜尋「心竹願景 Heart of Chu」，或於平日9:00-17:00至大同路108號詢問。
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