1手救人 1手使壞！男子捐完血就偷車

1手救人、1手做壞事！曾因竊盜遭判刑65次的49歲喬姓男子，去年10月響應愛心捐血後，竟然馬上就動手行竊，偷走林姓高中生的腳踏車，檢方偵結依《竊盜罪》向彰化地方法院聲請簡易判決處刑。

彰檢指出，家住台中市的喬男是名慣竊，之前曾因涉犯多次竊盜案遭判刑65次合併應執行有期徒刑5年8月於去年8月才因縮短刑期重獲自由，卻不知悔改，又利用捐血機會再犯案。

喬男於去年10月9日中午突然「佛心來著」，徒步前彰化縣文化中心前的捐血車挽袖捐血救人，捐血中心的人員還對他道謝，但沒想到，眼前的愛心男竟然是小偷。

「蛤，是愛心男偷的！」喬男捐完血步下捐血車後毫不猶豫，當場順手牽羊偷走1輛停放在文化中心前的腳踏車代步，隨後還將腳踏車騎到資源回廠變賣換得1000元。全案是在林姓學生發現腳踏車被偷後報案，警方追查調閱捐血車內的監視器畫面確認嫌犯時，還嚇了一跳「愛心男竟然是小偷」。

彰檢指出，喬男目前因他案日前已發監在台中監獄執行，涉及的這起竊盜案，檢方則認為宜聲請簡易判決。

(中時)