聯合航空暴力拖人下機 畫面點閱逾千萬

美國聯合航空超賣機位，請來航警硬將一名疑為華裔的69歲男性乘客拖離座位，引發各國網友眾怒。其中一段由乘客布里吉斯上傳臉書的31秒事發畫面，已吸引超過1350萬次觀看。

英國廣播公司（BBC）報導，這些拍攝自機內當時的事發畫面顯示，1名男子被人以暴力方式從座位上拉走。聯合航空（United Airlines）3411班機昨天稍後從芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）飛往肯塔基州路易斯市。

乘客布里吉斯（Audra D.Bridges）將所拍的畫面上傳臉書，還寫道「請將影片分享出去」，在很短的時間內已吸引超過1350萬次觀看。

從影片中可見航警拉著他的雙手將他拖到走道，讓他背部朝下地在地板拖行，男子嘴唇流血、眼鏡歪斜，上衣也被掀到肚臍上方。

這名男乘客在被拖走時開始尖叫起來，其他乘客看得目瞪口呆，許多乘客馬上用手機記錄這起事件。

影片中可聽到一名乘客大叫：「我的天啊，看看你們對他做了什麼事！」

這起事件在社群媒體引起網友眾怒，「聯合」成為推特（Twitter）、臉書（Facebook）與谷歌（Google）的熱搜關鍵字。1060411

(中央社)