植入腹膜透析導管 患者可在家洗腎

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52歲楊先生為糖尿病患者，因常出國洽公，未規律服藥，今年初抽血發現已有尿毒症候群，需洗腎治療，醫療團隊為他植入腹膜透析導管，術後可在家洗腎。

楊先生為電子業老闆，他表示，10多年前，健檢發現自己患有家族遺傳糖尿病，一開始仍有規則追蹤，後因工作繁忙，常出國洽公，忘記服藥，但他自恃不煙不酒，就算停藥，也能透過清淡飲食和保養品維持血糖穩定度。

今年初，他感覺不適，就診發現血清肌酸酐指數高達22 mg/dl（正常為1.3 mg/dl以下），若不立即洗腎，即有生命危險。

亞洲大學附屬醫院腹膜透析主任林軒任表示，患者因罹患糖尿病與高血壓，加上未規律服藥，導致腎功能不佳，就診時已進入腎臟病末期，且已有尿毒症狀，須馬上接受「洗腎」，洗腎通常可選擇血液透析或腹膜透析治療兩種。

楊老闆因工作緣故無法長期每週3次花費12小時至醫院洗腎，決定採取「腹膜透析」的方式，醫療團隊在門診透過局部麻醉，將導管植入腹膜腔中，楊老闆當天植管1小時後直接回家，隔日還能繼續上班。

林軒任指出，腹膜透析是利用人體的腹膜，經導管注入乾淨的透析液，經由透析液移除體內水份與毒素，患者學會自動腹膜透析操作後，只要睡前將導管接上機器，機器於睡眠時即可自行更換透析液；起床後移除導管接口，日常生活以及工作完全不受影響，患者出國期間也可持續腹膜透析不中斷。

林軒任指出，傳統腹膜透析手術需要住院，術後康復期也較長，這次導管植入為全台灣首例，為門診方式進行，無須住院，僅需要局部麻醉，術後也可直接回家。

患者僅需按時回診訓練腹膜透析技術並巡視導管狀態，可大為減少腹膜透析導管的康復時間，並有助於需要洗腎、赴院時間卻有限的患者，以及那些無法負擔長時間接送家人至洗腎設施的病人家屬。1060411

(中央社)